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Ольга Бузова отказалась от обоих участников шоу "План Б", потому что у нее не возникло к ним серьезных чувств

То, какой выбор в конце телевизионного шоу «План Б» сделала Ольга Бузова удивил многих. Так, она сказала и Роману Гриценко, и Валерию Поповичу, что по-настоящему серьезных чувств у нее к ним не возникло.
Ольга Бузова отказалась от обоих участников шоу "План Б", потому что у нее не возникло к ним серьезных чувств

Кому отдаст свое предпочтение ведущая «Дом-2» Ольга Бузова, до конца оставалось загадкой. Оба фаворита были, как казалось на равных, и могли претендовать на ее сердце. Но, как выяснилось позже, Ольга Бузова так не думала.

Перед тем, как озвучить свой окончательный выбор, Ольга Бузова встретилась с обоими участниками наедине. Ребята даже попробовали сделать последнюю попытку, чтобы ее завоевать. Роман Гриценко вспомнил о том, что много раз звал Ольгу Бузову в кинотеатр, но у нее получалось, ссылаясь на сильную загруженность, сходить с ним на какой-нибудь фильм. В итоге он ей показал кино об их пребывании на острове прямо под открытым небом. Ольга Бузова очень растрогалась и отметила, ей приятно находится рядом с Романом Гриценко.

Не отстал от своего конкурента и Валерий Попович. Он преподнес девушке эксклюзивные серьги с ее изображением. Ольга Бузова поблагодарила его, ведь ранее подобных подарков ей никто не делал.

Однако, когда пришло время выбирать, то Ольга Бузова отказала обоим, аргументируя свой выбор тем, что у нее нет к молодым людям серьезных чувств, а ко всему ни один из них не строит долгосрочных планов на будущее, а она уже хочет семью и детей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:23

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