"Он был любовью всей жизни": Марина Хлебникова до сих пор не смирилась со смертью первого супруга Антона Логинова





Сейчас Марина Хлебникова носит короткую стрижку, и многие люди просто не могут ее узнать. Артистка призналась, что все дело в давней болезни, не дающей ей нормально жить еще с 2005 года, а также смерти первого супруга Антона Логинова. Они познакомились в далеком 1989 году и прожили вместе 10 лет. За это время исполнительница так и не родила ребенка, поскольку поставила перед собой другие приоритеты. Сейчас она считает, что такое решение могло быть ошибкой.После этого Марина Хлебникова вышла замуж во второй раз, ее избранником стал бизнесмен Михаил Майданич. Несмотря на это бывшие супруги остались в хороших отношениях и постоянно общались. В 2005 году, когда артистка узнала о своей страшной болезни, именно экс-муж возил звезду по врачам и постоянно поддерживал. Сама певица признается, что именно первый супруг был любовью всей ее жизни.Внезапная смерть Антона Логинова стала для Марии Хлебниковой настоящим шоком. Она до сих пор не может поверить в случившееся, однако понимает, что в жизни экс-супруга была черная полоса. Буквально все его родственники умерли в течение нескольких лет, что сильно на нем сказалось. Артистка до сих пор скрывает свою болезнь, но уверяет, что она сильно мешает ее жизни.