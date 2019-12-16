Янис Тимма в день рождения Анны Седоковой посоветовал певице не просить любить ее больше

Анна Седокова и Янис Тимма начали открыто демонстрировать свои чувства с ноября 2019 года. Пара публикует совместные фото в социальных сетях, а также вместе появляется на светских вечеринках. В личном микроблоге баскетболист поздравил возлюбленную с 37-летием, попросив загадать желание. Однако он отметил, не нужно требовать от него любить ее больше, поскольку это почти невозможно. Тимма признался, он провел с Седоковой незабываемый романтический вечер, а также назвал певицу своей настоящей любовью.В Сети распространились слухи о беременности Анны Седоковой, после того, как она появилась с возлюбленным в одном из ночных клубов в обтягивающем платье, не скрывающем живот. На данный момент артистка воспитывает троих детей, а у спортсмена есть сын от прошлого брака.