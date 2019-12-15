Названы главные симптомы дефицита тестостерона у мужчин





Как утверждают специалисты, гормональные возрастные изменения у мужчин сейчас не получают должного внимания, при этом, уже с 40-летнего возраста у большинства из них начинает снижаться выработка тестостерона. После этого падение уровня данного гормона происходит ежегодно на 1-2%. При этом, если прежде у человека было хорошее здоровье, то он не заметит происходящего. Однако, если тестостерон прежде был не на очень высоком времени, то может появиться его дефицит с некоторыми характерными симптомами. В их числе специалисты называют нарушения сна, эректильную дисфункцию, хроническую усталость, анемию, ослабление иммунитета, набор веса, развитие диабетического метаболизма.При этом, подчеркивают эксперты, от уровня тестостерона зависит здоровье всех органов, поэтому при его недостатке начинается изменение всего организма. Если же подобные симптомы в совокупности имеют место, лучше всего обратиться к медикам за консультацией.