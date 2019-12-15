Яна Гладких показала новорожденнного сына Степана после операции на сердце





Примечательно, что о проблемах со здоровьем будущего ребенка Яна Гладких узнала от медиков еще во время беременности. Ей даже предлагали прервать ее, но актриса решила родить малыша и бороться за его жизнь. Она обратилась за помощью к друзьям, коллегам и близким, а также ко всем неравнодушным. Благодаря этой поддержке звезде удалось отправиться с малышом в одну из клиник немецкого Бонна, где медики провели все необходимые исследования и лечебные процедуры, что обошлось семье в 4 миллиона рублей. Сразу после операции Гладких тоже делилась с подписчиками своими ощущениями. «Сейчас очень сложные дни, но мы верим, что все будет хорошо», - писала тогда актриса на своей страничке в социальной сети Instagram.Судя по всему, реабилитация маленького Степана проходит по плану, поэтому артистка поделилась с поклонниками фотографией малыша, опубликовав ее в stories своего Instagram-акаунта. Стоит напомнить, что Яна Гладких и ее супруг Иван Ширшов растят еще одного ребенка – старшего сына Льва.