Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков признался, что жил с Катей Скалкон ради комфорта





Не так давно на проекте "Дом-2" стало известно о расставании Федора Стрелкова и Екатерины Скалкон. Примечательно, что пока блондинка анализирует собственные действия и отношения, молодой человек признался, что жил с избранницей ради комфорта. Ему нравилось находиться в отдельном доме, где есть шкаф и много полок, куда он мог сложить собственные вещи.Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков объяснил, на душевном уровне они с Екатериной Скалкон общались только на определенном уровне, половину из того, что говорила блондинка, молодой человек, как оказалось не понимал. Хотя, ему стоит отдать должное, ведь в эфирах он выглядел серьезным, часто задумчивым, слушал избранницу и соглашался с ней. В итоге все оказалось до нельзя банальным - Стрелкову просто нужен был комфорт.Пока не известно, останется ли Екатерина Скалкон на проекте и сможет ли начать строить отношения с другим мужчиной, или же просто уйдет навсегда за Периметр после испытательного срока.