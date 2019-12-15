"Нет эмоционального коннекта": Участница проекта "Дом-2" Катя Скалкон озвучила причины расставания с Федором Стрелковым

"Сложилось так, что на фоне моих женских недовольств и пожеланий в сторону наших отношений, моих тревог, Федя очень грубо начал отвечать: мол, не устраивает, иди на все четыре стороны. Для меня это абсолютно неприемлемо! После такого ничего восстанавливать не буду", - отметила экс-возлюбленная Федора Стрелкова.





Участники проекта "Дом-2" Катя Скалкон и Федор Стрелков не так давно решили расстаться, что стало неожиданностью для многих поклонников. Позже звезда реалити-шоу решила озвучить реальные причины расставания. Она отметила, что внешне они действительно выглядят, как влюбленная красивая пара, но на самом деле душевного коннекта так и не произошло. Отношения, отметила Катя Скалкон, не ладились, но они продолжали пытаться, наверное, потому, что хотелось верить в добрую и светлую сказку.Катя Скалкон отметила, ей важно проговаривать все, что происходит в отношениях, куда они идут, а Федор Стрелков разговоры девушки принимал, как упреки, причем стал в последнее время отвечать на них очень холодно, указывая, что если ей что-то не нравится, она может отправляться на все четыре стороны. Скалкон думает, может быть, она и Федор Стрелков просто не доросли друг до друга, относились молодые люди к отношениям с искренностью, но в итоге все равно отталкивались.Катя Скалкон подчеркнула, ей очень важно видеть заинтересованность мужчины, она не из тех женщин, которые еще больше притягиваются, когда их отталкивают. Почувствовав холод в отношениях, участница проекта "Дом-2" сразу уходит. Так как Федор Стрелков не восхищался ею, Скалкон предпочла закончить отношения, поскольку по-другому она не может, ей это нужно и очень важно.