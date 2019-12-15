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Китай и США пошли на перемирие в торговой войне

Китай и Соединенные Штаты, наконец, договорились о заключении перемирия в рамках продолжительной торговой войны, устроенной этими странами в нынешнем году. Примечательно, что затяжное противостояние двух крупнейших экономик мира уже успело отразиться на глобальной экономике, нанеся ей ущерб, который оценивается сотнями миллиардов долларов.
Китай и США пошли на перемирие в торговой войне

Впрочем, пока мирные договоренности между сторонами достигнуты лишь на бумаге, однако уже в январе Пекин и Вашингтон обещают подписать официальное соглашение о мире. Американский президент Дональд Трамп уже поспешил назвать эту сделку с китайской стороной феноменальным событием. «Мы договорились о довольно крупной первой фазе в сделке с Китаем. Переговоры о второй фазе начнутся незамедлительно, для этого мы не будем дожидаться выборов 2020 года. Это феноменальная сделка для всех сторон», - заявил Трамп.

В рамках грядущего перемирия США уже отменили введение пошлин на китайские импортные товары в объеме 160 миллиардов долларов в год и обещает вдвое снизить 15-процентную пошлину на ввоз китайских товаров еще на 120 миллиардов долларов. Одним из последствий таких действий стали известия о том, что техника американской корпорации Apple не подорожает, чего эксперты опасались ранее.

Китайская сторона, в свою очередь, взяла на себя обязательства по наращиванию объемов закупок товаров и услуг из США в ближайшее время. Прежде всего, это касается продукции сельскохозяйственного назначения. Кроме того, Пекин обещает решить вопрос о несанкционированном использовании технологий, принадлежащих компаниям из США.

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Главные новости / Экономика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:21

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