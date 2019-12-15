Китай и США пошли на перемирие в торговой войне
Китай и Соединенные Штаты, наконец, договорились о заключении перемирия в рамках продолжительной торговой войны, устроенной этими странами в нынешнем году. Примечательно, что затяжное противостояние двух крупнейших экономик мира уже успело отразиться на глобальной экономике, нанеся ей ущерб, который оценивается сотнями миллиардов долларов.
Впрочем, пока мирные договоренности между сторонами достигнуты лишь на бумаге, однако уже в январе Пекин и Вашингтон обещают подписать официальное соглашение о мире. Американский президент Дональд Трамп уже поспешил назвать эту сделку с китайской стороной феноменальным событием. «Мы договорились о довольно крупной первой фазе в сделке с Китаем. Переговоры о второй фазе начнутся незамедлительно, для этого мы не будем дожидаться выборов 2020 года. Это феноменальная сделка для всех сторон», - заявил Трамп.
В рамках грядущего перемирия США уже отменили введение пошлин на китайские импортные товары в объеме 160 миллиардов долларов в год и обещает вдвое снизить 15-процентную пошлину на ввоз китайских товаров еще на 120 миллиардов долларов. Одним из последствий таких действий стали известия о том, что техника американской корпорации Apple не подорожает, чего эксперты опасались ранее.
Китайская сторона, в свою очередь, взяла на себя обязательства по наращиванию объемов закупок товаров и услуг из США в ближайшее время. Прежде всего, это касается продукции сельскохозяйственного назначения. Кроме того, Пекин обещает решить вопрос о несанкционированном использовании технологий, принадлежащих компаниям из США.
Впрочем, пока мирные договоренности между сторонами достигнуты лишь на бумаге, однако уже в январе Пекин и Вашингтон обещают подписать официальное соглашение о мире. Американский президент Дональд Трамп уже поспешил назвать эту сделку с китайской стороной феноменальным событием. «Мы договорились о довольно крупной первой фазе в сделке с Китаем. Переговоры о второй фазе начнутся незамедлительно, для этого мы не будем дожидаться выборов 2020 года. Это феноменальная сделка для всех сторон», - заявил Трамп.
В рамках грядущего перемирия США уже отменили введение пошлин на китайские импортные товары в объеме 160 миллиардов долларов в год и обещает вдвое снизить 15-процентную пошлину на ввоз китайских товаров еще на 120 миллиардов долларов. Одним из последствий таких действий стали известия о том, что техника американской корпорации Apple не подорожает, чего эксперты опасались ранее.
Китайская сторона, в свою очередь, взяла на себя обязательства по наращиванию объемов закупок товаров и услуг из США в ближайшее время. Прежде всего, это касается продукции сельскохозяйственного назначения. Кроме того, Пекин обещает решить вопрос о несанкционированном использовании технологий, принадлежащих компаниям из США.
Главные новости / Экономика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:21