Бывший муж Ани Лорак разорвал отношения с возлюбленной





Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу расстались в 2018 году после 9 лет брака. У них имеется совместная дочь София, которой исполнилось всего лишь 8 лет. Отношения бизнесмена и певицы закончились из-за распространяемых слухов об измене супруга с Самией Ахметовой. Хотя факт неверности не был подтвержден, модель и Налчаджиоглу сошлись после развода предпринимателя. Теперь фанаты спекулируют на том, что возлюбленные расстались, о чем свидетельствует удаление общих фотографий из соцсетей.О вероятности разрыва отношений говорят и недавние публикации любовницы экс-мужа Ани Лорак. В них модель признавалась, что "разочаровалась в любви". Примечательно, что никто из них не прокомментировал подобные инсинуации.Что касается знаменитой певицы, то она самостоятельно воспитывает ребенка, которого навещает бывший супруг. Артистке удается совмещать личную жизнь и творческие наработки, которые пару дней тому назад пополнились видеоклипом на хит "Мы нарушаем".