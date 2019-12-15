АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые смогли синтезировать стойкую полимерную пряжу, похожую на шелк…
EUR 69.86 USD 62.55
Курс валют на 14.12.2019

Xiaomi выпустила мощный пылесос в компактном корпусе

Китайская компания Xiaomi официально объявила о старте продаж очередной своей новинки. В этот раз речь идет о мощном пылесосе с флагманскими характеристиками, заключенном в весьма компактном корпусе. Устройство получило название Roidmi Nano и будет доступно покупателям по цене всего в 35 долларов США.
Xiaomi выпустила мощный пылесос в компактном корпусе

Сообщается, что новинка легко помещается в сумке, при этом пылесос оснащен мощным 60-ваттным мотором, работающим на частоте 45 тысяч оборотов в минуту, чем обеспечивается мощность всасывания на уровне 6000 Па. Кроме того, Roidmi Nano также отличается впечатляющим временем автономной работы – до 25 минут. И все это заключено в корпус компактных габаритов весом не более 500 граммов. Гаджет оснащен специальной системой фильтров, которая не пропустит наружу даже самые крохотные частицы из пылесборника, объем которого составляет 50 миллилитров.

Дополнен пылесос насадкой на магнитном креплении, которая позволяет чистить даже самые труднодоступные места. Сообщается, что Roidmi Nano прекрасно подойдет не только для устранения крошек и мелкого мусора, но также и для борьбы с клещами.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Рудковская пожаловалась на дискриминацию из-за своего…
Таисия Повалий рассказала, как отметила 55-летний…
Xiaomi выпустила мощный пылесос в компактном…
Новая участница "Дом-2" Алеся Семеренко просит за проведенную с ней ночь 500 тысяч…
В России создают технологию по борьбе с опасными…
Обновленный Toyota RAV4 пользуется успехом на авторынке…
Китай и США пошли на перемирие в торговой…
Никита Малинин спел дуэтом с 19-летней сестрой…
«Его отравили»: Участники «Битвы экстрасенсов» разбирались в причинах смерти рэпера…
«Научитесь заботиться о себе»: Виктория Лопырева отправилась на Мальдивы после конфликта с Ксенией…
Экс-участницу проекта "Дом-2" Сашу Артемову раскритиковали за нелепый…
Ученые NASA рассказали об электронах-убийцах в радиационных поясах…
Экс-участница проекта "Дом-2" Инесса Шевчук показала сексуальный снимок в нижнем…
В шоу «Поле чудес» допустили орфографическую…
Экс-участница проекта "Дом-2" Нелии Ермолаева переехала на новую квартиру без…
Ученые смогли синтезировать стойкую полимерную пряжу, похожую на шелк…
«О завершении я даже не думаю»: Алина Загитова опровергла слухи об уходе из…
«Надеюсь, вы ничего из этого не ели»: Александр Васильев показал огромную порцию…
Новая AR-разработка для камеры смартфона позволила "дотронуться" до…
Звезда "Дом-2" Яна Шафеева обложила матом Захара…
Муж Даны Борисовой Максим Аксенов попытался забрать дочь Полину посреди…
В России изобрели способ выявления шизофрении по анализу…
Ольга Бузова: «Участие Дениса Лебедева в кастинге – это верх…
В Санкт-Петербурге вор избил пенсионерку 92 лет из-за…
В Сети появились первые изображения смартфона Xiaomi Mi Mix…
Евгений Плющенко отреагировал на обвинение Этери Тутберидзе в переманивание…
"Бабоньки, вы не офигели": Лера Кудрявцева опубликовала пост в защиту Никиты…
«Женщина должна заниматься деторождением»: Михаил Боярский выступил с сексисткими…
В Домодедово задержан рейс в Краснодар из-за неадекватного…
Ученые назвали 3 способа укрепить здоровье…
Концерт Макса Коржа в Перми закончился пожаром и ДТП с 15-ю…
Бурак Озчивит сменил имидж ради съемок в новом…
Специалисты подтвердили опасность повторного кипячения…
Ани Лорак вспомнила о своей первой большой победе в Нью-Йорке – на конкурсе "Big Apple Music…
Матери звезды "Дом-2" Александра Гобозова нужны деньги на его…
Эвелина Бледанс «зажгла» секс-танцами на премьере Станислава…
«Я не могу смотреть это видео»: Собчак о скандале в семье хоккеиста НХЛ Никиты…
"Отошёл на 10 метров – ничей": Роза Сябитова сравнила мужчин с…
Медики назвали продукты, которые провоцируют выпадение волос и раннее…
Названы любимые автомобили ведущей "Дом-2" Ксении Бородиной и ее супруга Курбана…
Просмотреть все новости