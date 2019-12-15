Xiaomi выпустила мощный пылесос в компактном корпусе
Китайская компания Xiaomi официально объявила о старте продаж очередной своей новинки. В этот раз речь идет о мощном пылесосе с флагманскими характеристиками, заключенном в весьма компактном корпусе. Устройство получило название Roidmi Nano и будет доступно покупателям по цене всего в 35 долларов США.
Сообщается, что новинка легко помещается в сумке, при этом пылесос оснащен мощным 60-ваттным мотором, работающим на частоте 45 тысяч оборотов в минуту, чем обеспечивается мощность всасывания на уровне 6000 Па. Кроме того, Roidmi Nano также отличается впечатляющим временем автономной работы – до 25 минут. И все это заключено в корпус компактных габаритов весом не более 500 граммов. Гаджет оснащен специальной системой фильтров, которая не пропустит наружу даже самые крохотные частицы из пылесборника, объем которого составляет 50 миллилитров.
Дополнен пылесос насадкой на магнитном креплении, которая позволяет чистить даже самые труднодоступные места. Сообщается, что Roidmi Nano прекрасно подойдет не только для устранения крошек и мелкого мусора, но также и для борьбы с клещами.
Сообщается, что новинка легко помещается в сумке, при этом пылесос оснащен мощным 60-ваттным мотором, работающим на частоте 45 тысяч оборотов в минуту, чем обеспечивается мощность всасывания на уровне 6000 Па. Кроме того, Roidmi Nano также отличается впечатляющим временем автономной работы – до 25 минут. И все это заключено в корпус компактных габаритов весом не более 500 граммов. Гаджет оснащен специальной системой фильтров, которая не пропустит наружу даже самые крохотные частицы из пылесборника, объем которого составляет 50 миллилитров.
Дополнен пылесос насадкой на магнитном креплении, которая позволяет чистить даже самые труднодоступные места. Сообщается, что Roidmi Nano прекрасно подойдет не только для устранения крошек и мелкого мусора, но также и для борьбы с клещами.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:45