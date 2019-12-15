Звезда "Дом-2" Яна Шафеева обложила матом Захара Саленко
Участница скандального телевизионного реалити проекта "Дом-2" Яна Шафеева не выдержала очередного скандала с Захаром Саленко и обложила его матом. Она отреагировала на его слова новой истерикой.
Яна Шафеева и Захар Саленко, кажется, решили стать первыми в списке самых скандальных пар проекта. На данный момент у них отношения не ладятся. Практически на ровном месте они устраивают друг другу скандалы.
Так, на этот раз ссору спровоцировал именно Захар Саленко. Яна Шафеева не смогла спокойно отреагировать на его очередные выпады и в итоге не подбирая выражений начала его оскорблять "последними" словами.
Размолвка случилась на глазах у других участников проекта на кухне. В этот момент Яна вместе с другими девушками сидела за одним столом, а Захар лежал на диване. Присутствующие даже пытались вывести Шафееву из комнаты, чтобы она успокоилась. Один из свидетелей этого конфликта отметил, Захар Саленко специально провоцирует Яну Шафееву, а она не выдерживает и в итоге срывается.
Яна Шафеева и Захар Саленко, кажется, решили стать первыми в списке самых скандальных пар проекта. На данный момент у них отношения не ладятся. Практически на ровном месте они устраивают друг другу скандалы.
Так, на этот раз ссору спровоцировал именно Захар Саленко. Яна Шафеева не смогла спокойно отреагировать на его очередные выпады и в итоге не подбирая выражений начала его оскорблять "последними" словами.
Размолвка случилась на глазах у других участников проекта на кухне. В этот момент Яна вместе с другими девушками сидела за одним столом, а Захар лежал на диване. Присутствующие даже пытались вывести Шафееву из комнаты, чтобы она успокоилась. Один из свидетелей этого конфликта отметил, Захар Саленко специально провоцирует Яну Шафееву, а она не выдерживает и в итоге срывается.