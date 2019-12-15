В Санкт-Петербурге вор избил пенсионерку 92 лет из-за еды
В Санкт-Петербурге злоумышленник избил пенсионерку 92 лет. По данным полиции, вор совершил нападение из-за еды, после чего подозреваемый был задержан правоохранителями по горячим следам.
Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сосед по коммунальной квартире украл у пожилой женщины продукты, денежную сумму в размере 1,7 тысячи рублей, телефон, а также различные личные вещи. При этом злоумышленник воспользовался против жертвы своим превосходством в физической силе.
Пострадавшая подала заявление в полицию. Вскоре подозреваемого задержали. Расследование по данному делу продолжается.
Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сосед по коммунальной квартире украл у пожилой женщины продукты, денежную сумму в размере 1,7 тысячи рублей, телефон, а также различные личные вещи. При этом злоумышленник воспользовался против жертвы своим превосходством в физической силе.
Пострадавшая подала заявление в полицию. Вскоре подозреваемого задержали. Расследование по данному делу продолжается.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:56