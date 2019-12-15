В Санкт-Петербурге вор избил пенсионерку 92 лет из-за еды





Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сосед по коммунальной квартире украл у пожилой женщины продукты, денежную сумму в размере 1,7 тысячи рублей, телефон, а также различные личные вещи. При этом злоумышленник воспользовался против жертвы своим превосходством в физической силе.Пострадавшая подала заявление в полицию. Вскоре подозреваемого задержали. Расследование по данному делу продолжается.