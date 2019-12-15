Новое фото Влада Кадони и Ольги Орловой вызвало волну слухов об их романе

В социальных сетях достаточно бурно обсуждают отношения Владислава Кадони и Ольги Орловой. По некоторым данным даже говорят о том, что телеведущая беременна от коллеги.В очередной раз об их взаимной симпатии начали говорить после публикации нового снимка Ольгой. Она не просто разместила фото, но и отметила, что соскучилась по своему коллеге. Такой текст в адрес Влада Кадони фолловеры посчитали практически признанием в любви. Хотя в шутку и Влад, и Ольга уже не раз говорили о том, как хорошо относятся друг к другу, а один раз Кадони даже позволил себе сказать, что у него с Орловой отношения на таком уровне, что он может позволить себе ее поцеловать.После такого ни у кого уже и не возникает сомнений, что ребята строят отношения за периметром. Скорее всего, они не хотят пока озвучивать на работе информацию о том, как складываются их отношения, и поэтому ограничиваются лишь флиртом и взаимными комплиментами.