Россия и Япония планируют совместную разработку лунного робота





Созданию объединенных усилий способствовала общая направленность, которая предполагает планомерную разработку робототехнических комплексов, способных функционировать на естественном спутнике Земли. Исполнительный директор добавил, что японские коллеги специализируются на роботах, структура которых напоминает образ человека, то есть антропоморфных. Они используют костюмы управления, похожие на разработанные "Андроидной техникой", чей робот Федор уже побывал в космосе. Устройства позволяют управлять механизмом в режиме копирования, когда машина повторяет движения человека-оператора.Дудоров сообщил также, что после оформления соглашения будут сформированы планы сотрудничества на последующие годы. Завершив разработку комплекса, обе стороны обратятся в японское космическое агентство JAXA и Роскосмос для определения конкретного применения робота.