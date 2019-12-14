Простая напечатанная маска сумела обмануть систему распознавания лиц





Исследователи тестировали распознавание лиц сразу на 3-х континентах. Им удалось обмануть планшеты для платежей от Alipay и WeChat в Китае. В этой же стране они успешно преодолели КПП. Во время проверки ситуации в Амстердаме печатная маска смогла обмануть пропускной пункт аэропорта Схипхол. Исследователи отмечают, что собранные данные показывают ненадёжность процедуры защиты., - подчеркнул Альберт Лю, глава Kneron.При этом часть приложений распознавания лиц была признана невосприимчивой к обману при помощи печатной маски. Исследователи сообщили, что Apple Face ID и защита от Huawei смогли пройти проверку, поскольку применяют технологии более высокой сложности. Речь идёт о процедурах контроля с использованием разработки «структурированного света». Эксперты сообщили, что большая часть тестирования проводилась с разрешения представителей охраны КПП, поэтому присутствие людей на местах проверки позволит избежать использования маски.