«Как молоды мы были!»: Ксения Собчак поделилась снимком из прошлого

Ксения Собчак поделилась соблазнительным снимком в своем микроблоге в соцсети Instagram. На фото светская львица стоит у стола, на ней надето платье с запахом золотистого цвета, а дополняют образ локоны и яркий макияж. Примечательно, что на фотографии телеведущей и журналистке чуть более 20 лет, то есть она была сделала около 15 лет назад.Ксения Собчак, стоит отметить, является довольно противоречивой знаменитостью. У нее огромная армия поклонников, которые боготворят журналистку и возносят до небес, но столько же и хейтеров, критикующих каждый шаг и поступок. В молодости эпатажная теледива утверждала, что она чайлдфри, но затем поменяла свои взгляды, сейчас воспитывает маленького сына Платона от актера Максима Виторгана.Не так давно Ксения Собчак шокировала публику новостью о разводе, а также свадьбе с нынешним избранником - режиссером Константином Богомоловым. Многие считают подобные отношения бесперспективными, однако молодожены ни на кого не обращают внимания, наслаждаясь друг другом.