Китайская компания FAW везет в Россию две новинки





В российскую продажу анонсированные новинки поступят, предположительно, во втором и третьем кварталах 2020 года. По неофициальной информации, речь может идти о кроссовере FAW D60 и седане FAW Besturn B30. Кроме того, сообщается, что ни одна из моделей марки, представленных в России сегодня, в будущем году отечественный рынок не покинет. Наконец, в самой компании планируют заметно расширить свою дилерскую сеть в России с расширением модельного ряда, представленного на рынке страны. Сегодня в Российской Федерации насчитывается 47 дилеров FAW, однако уже в следующем году их численность может вырасти до 67.