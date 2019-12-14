Юлия Савичева часто забывает выходя из дома карточку, деньги, ключи, бальзам для губ и жевательную резинку

Юлия Савичева опубликовала фотографию, сделанную возле полок с книгами. На снимке певица одета в черные спортивные штаны, серый топ и зеленую куртку. В комментарии к посту исполнительница написала, что, выходя из дома, она часто забывает деньги и карточку, но это не страшно, если она идет на работу, поскольку у ее помощницы всегда есть финансы. Но если Юлия Савичева идет в гости или в магазин, то ее расстраивает такая забывчивость, и она всегда возвращается домой. Также певица может забыть ключи, бальзам для губ, поскольку в очередной раз не положила его в сумку, и жевательную резинку, потом исполнительница просит ее у своих коллег.В конце своего поста в Instagram знаменитость решила узнать, бывают ли подобные случаи у ее подписчиков. Фанаты начали писать о том, что они забывают, выходя из дома. Многие отметили спортивную фигуру Юлии Савичевой и оставили свои комплименты.