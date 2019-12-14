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Новый iPhone 12 может стать разочарованием следующего года

Продажи нового смартфона iPhone 12, старт которых ожидается осенью следующего года, могут стать настоящим разочарованием следующего года, заметно расстроив инвесторов. Такое мнение озвучил аналитик популярного издания Loup Ventures Джин Мюнстер, добавив, что проблема, впрочем, заключается совсем не в компании Apple.
Новый iPhone 12 может стать разочарованием следующего года

С наступлением эры 3G-сетей связи корпорация Apple выпустила смартфон, который поддерживал работу с ними еще в 2008 году. Первое же устройство от компании из Купертино с поддержкой сетей 4G – iPhone 5, - было выпущено четырьмя годами позднее. На данном этапе времени крупные операторы мобильной связи в США активно развертывают сети пятого поколения, однако компания Apple планирует выпустить устройство с поддержкой 5G лишь в следующем году. Мюнстер при этом подчеркивает, что такая задержка вовсе не является причиной того, что объемы продаж нового iPhone 12 в будущем году могут оказаться под угрозой. Дело в том, утверждает аналитик, что многие пользователи просто не будут спешить тратить деньги на покупку нового смартфона с поддержкой соответствующей технологии связи. В итоге продажи действительно могут оказаться заметно ниже ожидаемого уровня.

Примечательно, что немногим ранее глава крупнейшего оператора связи в США – компании Verizon, - Ханс Вестберг отметил, что устройства с поддержкой 5G к 2024 году будут иметь лишь 50% пользователей в стране. Более того, как показали проведенные недавно опросы, лишь 23% нынешних пользователей смартфонов Apple планируют в 2020 году переходить на новые модели смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения. Эксперты добавляют, что популярность смартфонов с поддержкой 5G будет находиться в прямой зависимости от действий операторов и от того, насколько оперативно они будут разворачивать соответствующие сети сотовой связи.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:52

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