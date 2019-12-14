Новый iPhone 12 может стать разочарованием следующего года





С наступлением эры 3G-сетей связи корпорация Apple выпустила смартфон, который поддерживал работу с ними еще в 2008 году. Первое же устройство от компании из Купертино с поддержкой сетей 4G – iPhone 5, - было выпущено четырьмя годами позднее. На данном этапе времени крупные операторы мобильной связи в США активно развертывают сети пятого поколения, однако компания Apple планирует выпустить устройство с поддержкой 5G лишь в следующем году. Мюнстер при этом подчеркивает, что такая задержка вовсе не является причиной того, что объемы продаж нового iPhone 12 в будущем году могут оказаться под угрозой. Дело в том, утверждает аналитик, что многие пользователи просто не будут спешить тратить деньги на покупку нового смартфона с поддержкой соответствующей технологии связи. В итоге продажи действительно могут оказаться заметно ниже ожидаемого уровня.Примечательно, что немногим ранее глава крупнейшего оператора связи в США – компании Verizon, - Ханс Вестберг отметил, что устройства с поддержкой 5G к 2024 году будут иметь лишь 50% пользователей в стране. Более того, как показали проведенные недавно опросы, лишь 23% нынешних пользователей смартфонов Apple планируют в 2020 году переходить на новые модели смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения. Эксперты добавляют, что популярность смартфонов с поддержкой 5G будет находиться в прямой зависимости от действий операторов и от того, насколько оперативно они будут разворачивать соответствующие сети сотовой связи.