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Владимир Пресняков плакал после расставания с Кристиной Орбакайте

Елена Преснякова, мама популярного певца Владимира Преснякова, откровенно рассказала о расставании сына с певицей Кристиной Орбакайте. Артистка находится в хороших отношениях со бывшими женами знаменитого артиста.

Елена Преснякова вспоминает, как её сыну было тяжело пережить развод с Кристиной Орбакайте. Она является самой знаменитой бывшей возлюбленной Владимира Преснякова. Мама певца рассказала, что отношения сына и дочери Примадонны начали разрушаться после начала музыкальной карьеры певицы. Пока она не стала довольно известной, их отношения были нормальными, однако как только Орбакайте смогла состояться как сольная артистка, всё пошло под откос.

Елена Преснякова заявляет, что её сын хотел, чтобы знаменитая жена больше уделяла внимания семье, также как и его мама. Однажды она застала исполнителя плачущим возле окна. Он признался, что расстаётся с Кристиной Орбакайте и по этому поводу сильно переживал. При этом мама знаменитого певца сообщает, что является человеколюбом и не злится ни на кого из бывших возлюбленных сына. К тому же, она заявляет, что постоянно была на стороне женщин Преснякова. Она считает, невестка, приходя в чужую семью, не имеет защитника, поэтому свекровь обязана быть главной поддержкой, какой бы ни была ситуация.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:50

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