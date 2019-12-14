Новый BMW 2-Series Active Tourer вывели на зимние тесты
Еще 5 лет тому назад BMW 2-Series Active Tourer стал одним из двух автомобилей баварского концерна с системой переднего привода. Теперь же новая версия знакового автомобиля выведена производителем на зимние тесты.
Ранее руководство концерна практически публично объявило о прекращении продаж BMW 2-Series Active Tourer. Но всего несколько месяцев тому назад инженеры компании приступили к разработке нового поколения модели. Более того, автомобиль уже проходит зимние тесты на заснеженных дорогах. Эксперты уверены, что новый BMW 2-Series Active Tourer 2021 модельного года в действительности станет сильно перелицованной версией предшественника, однако в этом нет ничего плохого. В качестве примера называется даже новый Mercedes B-Class выпущенный в нынешнем году по тому же принципу.
Несмотря на то, что тестовая версия новинки обильно покрыта камуфляжной пленкой, очевидным является тот факт, что она получит массу стилистических решений, реализованных в третьем поколении BMW 1-Series. К примеру, радиаторная решетка расположилась заметно выше. А вот габариты и геометрия автомобиля остались прежними. Определенные изменения ожидаются также в интерьере машины, однако точных подробностей на этот счет пока нет ни от официальных, ни от неофициальных источников.
Ранее руководство концерна практически публично объявило о прекращении продаж BMW 2-Series Active Tourer. Но всего несколько месяцев тому назад инженеры компании приступили к разработке нового поколения модели. Более того, автомобиль уже проходит зимние тесты на заснеженных дорогах. Эксперты уверены, что новый BMW 2-Series Active Tourer 2021 модельного года в действительности станет сильно перелицованной версией предшественника, однако в этом нет ничего плохого. В качестве примера называется даже новый Mercedes B-Class выпущенный в нынешнем году по тому же принципу.
Несмотря на то, что тестовая версия новинки обильно покрыта камуфляжной пленкой, очевидным является тот факт, что она получит массу стилистических решений, реализованных в третьем поколении BMW 1-Series. К примеру, радиаторная решетка расположилась заметно выше. А вот габариты и геометрия автомобиля остались прежними. Определенные изменения ожидаются также в интерьере машины, однако точных подробностей на этот счет пока нет ни от официальных, ни от неофициальных источников.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:30