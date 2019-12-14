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Раскрыта польза апельсиновых косточек и кожуры для здоровья

Перед новогодними праздниками прилавки магазинов регулярно наводняют цитрусовые. При этом, как отмечают специалисты, в апельсинах полезными могут оказаться не только мякоть и сок, но и любая другая часть, включая косточки и кожуру. Этот фрукт фактически можно назвать безотходным.
Раскрыта польза апельсиновых косточек и кожуры для здоровья

К примеру, апельсиновая кожура представленная в виде волокнистого слоя, покрывающего мякоть фрукта, чаще всего, оказывается в мусорном ведре. Между тем, в ней содержится в четыре раза больше клетчатки, в сравнении с той же мякотью. Благодаря этому данная часть апельсина помогает улучшить работу ЖКТ, предотвратить заболевания кишечника и желудка, спасает от похмелья, избавляет от неприятного запаха изо рта. А апельсина, которые находятся между основными частями фрукта, и вовсе, называются диетологами самым полезным элементом. По утверждению специалистов, такие волокна позволяют нормализовать уровень холестерина и препятствовать повышению уровня сахара, облают выраженными противовоспалительными свойствами.

Что же касается апельсиновых зерен или косточек, то из них можно выжать масло, которое используется в самых разных целях, от обычной ароматизации, до ухода за волосами. Дело в том, что наличие в этом продукте большого количества биофлавоноидов и витамина С стимулирует кровообращение в коже головы. Кроме того, в этом масле содержится фолиевая кислота, позволяющая ускорить рост волос и заметно укрепить их корни.

Более того, полезен для организма и запах апельсинов, который помогает снизить уровень беспокойства и подарить умиротворение, успокоение и хорошее настроение.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:07

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