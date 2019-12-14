Ученые рассказали, как человек может впитывать энергетику окружения
Группе ученых из Германии удалось доказать, что человеческие тела способны впитывать энергетику своего окружения. Словно растения, люди активно поглощают энергетические запасы, обеспечивая тем самым катаболизм, подзарядку собственных клеточных образований и здоровое эмоциональное состояние, убеждены специалисты.
Более того, по словам немецких ученых, отсутствие возможности поглощать необходимую долю энергии оборачивается для человека неврозами, гневом, стрессом, грустью и беспокойством. Специалисты также сетуют на то, что утрата связи с природой постепенно лишает человека одного из самых мощных источников энергии. При этом, довольно часто иссякают и сами запасы энергии, особенно, если человек находится в не самой комфортной для себя среде и не имеет возможности впитывать энергию из окружения.
Более того, по словам немецких ученых, отсутствие возможности поглощать необходимую долю энергии оборачивается для человека неврозами, гневом, стрессом, грустью и беспокойством. Специалисты также сетуют на то, что утрата связи с природой постепенно лишает человека одного из самых мощных источников энергии. При этом, довольно часто иссякают и сами запасы энергии, особенно, если человек находится в не самой комфортной для себя среде и не имеет возможности впитывать энергию из окружения.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:03