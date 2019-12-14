Ученые рассказали, как человек может впитывать энергетику окружения





Более того, по словам немецких ученых, отсутствие возможности поглощать необходимую долю энергии оборачивается для человека неврозами, гневом, стрессом, грустью и беспокойством. Специалисты также сетуют на то, что утрата связи с природой постепенно лишает человека одного из самых мощных источников энергии. При этом, довольно часто иссякают и сами запасы энергии, особенно, если человек находится в не самой комфортной для себя среде и не имеет возможности впитывать энергию из окружения.