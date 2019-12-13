Ксения Бородина и Виктория Боня ответили на скандальный выпад Алены Водонаевой





Так, например, Ксения Бородина отметила, что у Водонаевой не получилось стать популярной телеведущей, а ко всему заработок в Instagram совсем оставляет желать лучшего. Однако Алена дала интервью, которое теперь очень бурно обсуждают в социальных сетях. Бородина подчеркнула, что лучше "пятнадцать лет сидеть на бревнах, чем прыгать по мужчинам". Большинство тут же отметили, что Ксения и тут не забыла о своем высокомерии.Виктория Боня не стала и вовсе опускаться до каких-либо оскорблений, а просто отметила, что понятия не имеет, кто такая Алена Водонаева.Еще один бывший участник телестройки Рустам Солнцев говорит, что таким способом представительницы прекрасного пола решили устроить себе хайп и "порезвиться". Он также подчеркивает, что "черный пиар" ведь тоже привлекает немало внимания.