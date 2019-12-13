Эксперты определили, что строго запрещено делать в пятницу 13-го
Люди, которые верят в приметы, считают пятницу 13-е зловещей датой и предпочитают не начинать новые дела. В свою очередь астрологи озвучили, чего не стоит совершать в этот день.
Суеверные люди предполагают, что в этот день чаще случается что-то плохое. Специалисты по астрологии убеждены, чтобы не случилось беды в этот мистический день нужно придерживаться нескольких простых принципов. К примеру, не стоит принимать важные решения, начинать новые дела, придумывать новые проекты. Астрологи в этот день не советуют покупать или продавать недвижимость. Уходя из дома или с работы, не нужно оглядываться на дверь. Лучше избежать путешествия куда-то далеко. Изменения во внешности, например, стрижка, маникюр или татуировка, советуют отложить на потом, также как и перестилание постельного белья.
Стоит поберечься черных котов и людей с пустыми ведрами, которые хотят перейти дорогу. Перед сном не нужно засматриваться долго в зеркало. Специалисты не рекомендуют подвергаться хирургическим вмешательствам в этот день или проходить медицинские процедуры. В пятницу 13-го также не стоит устраивать свадьбу. Кроме того, специалисты предупреждают, что не рекомендуется надевать одежду коричневых цветов. Чтобы день прошел хорошо, стоит думать о хорошем, заранее настроится на позитивный лад и не давать волю плохим мыслям.
Суеверные люди предполагают, что в этот день чаще случается что-то плохое. Специалисты по астрологии убеждены, чтобы не случилось беды в этот мистический день нужно придерживаться нескольких простых принципов. К примеру, не стоит принимать важные решения, начинать новые дела, придумывать новые проекты. Астрологи в этот день не советуют покупать или продавать недвижимость. Уходя из дома или с работы, не нужно оглядываться на дверь. Лучше избежать путешествия куда-то далеко. Изменения во внешности, например, стрижка, маникюр или татуировка, советуют отложить на потом, также как и перестилание постельного белья.
Стоит поберечься черных котов и людей с пустыми ведрами, которые хотят перейти дорогу. Перед сном не нужно засматриваться долго в зеркало. Специалисты не рекомендуют подвергаться хирургическим вмешательствам в этот день или проходить медицинские процедуры. В пятницу 13-го также не стоит устраивать свадьбу. Кроме того, специалисты предупреждают, что не рекомендуется надевать одежду коричневых цветов. Чтобы день прошел хорошо, стоит думать о хорошем, заранее настроится на позитивный лад и не давать волю плохим мыслям.
Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:44