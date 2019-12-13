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Экспертный клуб Челябинска: волонтерская деятельность необходима гражданскому обществу

Стремление помогать ближнему всегда отличало наших людей. На сегодняшний день в мире является трендом развитие волонтёрского движения. Многие эксперты убеждены, что наличие волонтёрских организаций является естественным признаком гражданского общества. К их мнению присоединились участники Экспертного клуба Челябинска, очередное заседание которого состоялось 13 декабря, сообщает издание Censury.net.

В собрании Клуба приняли участие политологи, журналисты и студенты Челябинского государственного университета. Тема обсуждения звучала как: «Волонтёры – герои нашего времени». Собрание Экспертного клуба Челябинска прошло при активной поддержке медиа-холдинга «Гранада Пресс».

Дискуссия разгорелась действительно серьёзная, ведь не все аспекты волонтёрской деятельности являются очевидными и однозначными.

Одной из тем, вокруг которой были жаркие споры, стало финансирование добровольческих организаций. Ведь очевидно, что совсем без затрат невозможно оказать никакой помощи.

По мнению директора по информационной политике меди холдинга «Гранада Пресс» Андрея Трушникова, волонтёрство - это необходимая деятельность в нынешней России. Финансировать волонтёрские организации необходимо. Делать это следует из бюджета, путём выделения грантов под конкретные цели и проекты. Выделенные деньги не должны тратиться никуда кроме как на обозначенные цели, убеждён Андрей Трушников.
Экспертный клуб Челябинска: волонтерская деятельность необходима гражданскому обществу

С журналистом не согласился другой эксперт, Адиль Косатый, представитель молодёжного отделения Российского общества политологов. Он высказал опасение, что при систематическом финансировании волонтёрских организаций появится прослойка граждан, которые будут «паразитировать» на добровольчестве. Волонтёрство - это абсолютно альтруистическая история, считает эксперт, и реализовываться она должна совершенно бесплатно. Кроме того, финансирование автоматически изменит статус организации с волонтёрской на общественную, со всеми вытекающими последствиями, отметил эксперт.

Волонтёрские организации - это часть политического поля, считает Михаил Головин, преподаватель кафедры политических наук и международных отношений ЧелГУ. А если волонтёры это отрицают, то они лукавят. Но, помощь нуждающимся должна всё равно оказываться, невзирая на их политические взгляды, убеждён эксперт.

Роль студенчества в добровольческих организациях так же вызвала споры. Часть экспертов убеждена, что волонтёрство для студентов - это прекрасная возможность заработать дополнительный опыт, а другие полагают, что студентам лучше сосредоточиться на получении основной профессии.

Напомним, деятельность Экспертного клуба Челябинска призвана содействовать формированию институтов гражданского общества, повышению гражданского участия и политическому образованию населения.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:08

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