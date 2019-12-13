«Love is…»: Татьяна Навка опубликовала трогательное фото с Петром Чернышевым

Стоит отметить, что с 25 декабря в московском дворце спорта «Мегаспорт» начнутся показы нового праздничного ледового шоу, созданного олимпийской чемпионкой и супругой пресс-секретаря российского президента Татьяной Навкой, под названием «Спящая красавица». Партнером Навки на льду выступает как раз Петр Чернышев. Ранее фигуристка уже делилась подробностями о том, как идет подготовка к новому представлению. А недавно команда проекта опубликовала забавный кадр с репетиции на льду, оформив его в стиле вкладыша от популярных некогда жевательных резиной «Love is…». На представленном кадре Чернышев нежно поддерживает Навку во время проката программы. «Любовь это… Не сомневаться в поддержке», - гласит подпись под этой публикацией.Примечательно, что Татьяна Навка и Петр Чернышев являются не только коллегами, но и хорошими друзьями. Они давно дружат семьями, а пресса не так давно сообщала о том, что супруга главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова даже поучаствовала в сборе средств на лечение знаменитой супруги партнера по льду.