Вдова Иосифа Кобзона Нелли Михайловна рассказала, как живет семья после смерти артиста





Вдова Иосифа Кобзона Нелли Михайловна Кобзон прожила с артистом 47 лет и теперь продолжает беспокоиться о семье. Она познакомилась с певцом случайно, когда была в Москве в гостях у подруги мамы. Тогда Иосиф Кобзон предложил посетить театр, где постарался произвести впечатление, и их повстречала Галина Волчек. Позже Иосиф Кобзон сделал Нелли Дроздовой предложение, но поставил условия: чтобы она полюбила свекровь сильнее его, чтобы была доброй и не стала актрисой или вокалисткой. Жена смогла выполнить все три просьбы. Она воспитывала детей, обеспечивала мужу тихую жизнь.Сын Нелли Михайловны Андрей учился в музыкальном заведении в Голливуде, пробовал играть в группах, а сейчас он бизнесмен. Нашел жену рано, ей стала Екатерина Полянская, у них есть дочки. Второй его супругой стала Настя Цой, подарившая Иосифу Кобзону внука Михаила, который уже обучается в английской школе.Дочка Наталья окончила МГИМО и вышла замуж за Юрия Раппопорта, который является гражданин Австралии. В семье есть четверо детей и все проживают в Лондоне.