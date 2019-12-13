АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пенные огнетушители оказались опасны для человеческого…
EUR 70.43 USD 63.23
Курс валют на 13.12.2019

Вдова Иосифа Кобзона Нелли Михайловна рассказала, как живет семья после смерти артиста

Нелли Кобзон 13 декабря празднует свои именины. Она рассказала, как живет семья после смерти Иосифа Кобзона.
Вдова Иосифа Кобзона Нелли Михайловна рассказала, как живет семья после смерти артиста

Вдова Иосифа Кобзона Нелли Михайловна Кобзон прожила с артистом 47 лет и теперь продолжает беспокоиться о семье. Она познакомилась с певцом случайно, когда была в Москве в гостях у подруги мамы. Тогда Иосиф Кобзон предложил посетить театр, где постарался произвести впечатление, и их повстречала Галина Волчек. Позже Иосиф Кобзон сделал Нелли Дроздовой предложение, но поставил условия: чтобы она полюбила свекровь сильнее его, чтобы была доброй и не стала актрисой или вокалисткой. Жена смогла выполнить все три просьбы. Она воспитывала детей, обеспечивала мужу тихую жизнь.
Сын Нелли Михайловны Андрей учился в музыкальном заведении в Голливуде, пробовал играть в группах, а сейчас он бизнесмен. Нашел жену рано, ей стала Екатерина Полянская, у них есть дочки. Второй его супругой стала Настя Цой, подарившая Иосифу Кобзону внука Михаила, который уже обучается в английской школе.

Дочка Наталья окончила МГИМО и вышла замуж за Юрия Раппопорта, который является гражданин Австралии. В семье есть четверо детей и все проживают в Лондоне.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 17:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Love is…»: Татьяна Навка опубликовала трогательное фото с Петром…
Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера…
Участник "Дом-2" Кирилл Кондратьев рассказал, что его затравливают в социальных…
Ученые: Сладости в больших количествах влияют на человека, как…
Николай Цискаридзе дал ответы на откровенные вопросы о своей…
Компания Ford намерена обучать владельцев новых Mustang Shelby…
Терпеть зубную боль опасно для…
Наташа Королева пожертвовала миллионным гонораром ради цирка…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова призналась в любви к своему…
Google Pixel 4 не показал выдающихся результатов в тесте звуковой…
Экспертный клуб Челябинска: волонтерская деятельность необходима гражданскому…
Сергей Лазарев поговорил на откровенные темы с Иваном…
В Госдуме предлагают соблюдать режим труда для увеличения продолжительности…
Виктория Лопырева и Игорь Булатов проведут медовый месяц на…
Ученые назвали употребление пищи с высоким гликемическим индексом причиной бессонницы у женщин после…
Вдова Иосифа Кобзона Нелли Михайловна рассказала, как живет семья после смерти…
Эксперты из Подмосковья определили способы борьбы с послеродовой…
Дима Билан рассказал, как потерял двойню из-за выкидыша у…
Автомобили семейства Aurus пойдут в серию в 2021…
Марина Зудину заподозрили в любовных отношениях после смерти Олега…
Компания Audi выпустила юбилейный пакет опций для автомобилей линейки…
Сын Сергея Лазарева отправился с отцом на…
Модель Анастасия Костенко подтвердила скорый переезд своей…
Перечислены лучшие фильмы для семейного просмотра под Новый…
Ученые: Рожденные с недовесом мальчики могут в дальнейшем столкнуться с…
Оксана Самойлова раскрыла правду о браке с Джиганом в день годовщины…
На сайте для взрослых в Италии нашли анкету участницы проекта "Дом-2" Юлии…
Apple купила стартап, создавший технологию улучшения качества…
Участники проекта "Дом-2" Даниил Сахнов и Сергей Захарьяш подрались из-за Тани…
Жительница Великобритании в течение 5 лет не могла ходить в туалет из-за редкого…
8 лет брака: Как Юля и Тигран Салибековы живут после участия в проекте…
"Алена никогда не врет": Рустам Солнцев высказался о конфликте Водонаевой и…
В России вышли новые бюджетные смартфоны…
"Ушла к папе": Станислав Садальский попрощался с Екатериной…
Алена Водонаева призналась, что распространила в Сети интимные снимки Виктории…
Российская РЛС «Контейнер» способна обнаружить самолеты НАТО в Азии и…
Татьяна Владимировна гордится поведением младшей дочери Алёны…
Генетик Джордж Черч создает «генетический…
Ксения Собчак довела Регину Тодоренко до слез расспросами об отношениях между Украиной и…
Участнику "Дом-2" Кириллу Кондратьеву стыдно за поведение Алены…
Просмотреть все новости