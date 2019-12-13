Вдова Иосифа Кобзона Нелли Михайловна рассказала, как живет семья после смерти артиста
Нелли Кобзон 13 декабря празднует свои именины. Она рассказала, как живет семья после смерти Иосифа Кобзона.
Вдова Иосифа Кобзона Нелли Михайловна Кобзон прожила с артистом 47 лет и теперь продолжает беспокоиться о семье. Она познакомилась с певцом случайно, когда была в Москве в гостях у подруги мамы. Тогда Иосиф Кобзон предложил посетить театр, где постарался произвести впечатление, и их повстречала Галина Волчек. Позже Иосиф Кобзон сделал Нелли Дроздовой предложение, но поставил условия: чтобы она полюбила свекровь сильнее его, чтобы была доброй и не стала актрисой или вокалисткой. Жена смогла выполнить все три просьбы. Она воспитывала детей, обеспечивала мужу тихую жизнь.
Сын Нелли Михайловны Андрей учился в музыкальном заведении в Голливуде, пробовал играть в группах, а сейчас он бизнесмен. Нашел жену рано, ей стала Екатерина Полянская, у них есть дочки. Второй его супругой стала Настя Цой, подарившая Иосифу Кобзону внука Михаила, который уже обучается в английской школе.
Дочка Наталья окончила МГИМО и вышла замуж за Юрия Раппопорта, который является гражданин Австралии. В семье есть четверо детей и все проживают в Лондоне.
Вдова Иосифа Кобзона Нелли Михайловна Кобзон прожила с артистом 47 лет и теперь продолжает беспокоиться о семье. Она познакомилась с певцом случайно, когда была в Москве в гостях у подруги мамы. Тогда Иосиф Кобзон предложил посетить театр, где постарался произвести впечатление, и их повстречала Галина Волчек. Позже Иосиф Кобзон сделал Нелли Дроздовой предложение, но поставил условия: чтобы она полюбила свекровь сильнее его, чтобы была доброй и не стала актрисой или вокалисткой. Жена смогла выполнить все три просьбы. Она воспитывала детей, обеспечивала мужу тихую жизнь.
Сын Нелли Михайловны Андрей учился в музыкальном заведении в Голливуде, пробовал играть в группах, а сейчас он бизнесмен. Нашел жену рано, ей стала Екатерина Полянская, у них есть дочки. Второй его супругой стала Настя Цой, подарившая Иосифу Кобзону внука Михаила, который уже обучается в английской школе.
Дочка Наталья окончила МГИМО и вышла замуж за Юрия Раппопорта, который является гражданин Австралии. В семье есть четверо детей и все проживают в Лондоне.