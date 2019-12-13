"Ушла к папе": Станислав Садальский попрощался с Екатериной Дуровой

Сегодня стало известно, что после продолжительной болезни из жизни ушла Екатерина Дурова. Станислав Садальский один из первых знаменитостей отечественной сцены попрощался с актрисой театра и кино. Знаменитость опубликовал черно-белую архивную фотографию Льва Дурова с дочерью Екатериной. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Станислав Садальский написал: "Прощай Екатерина - индивидуальность, такая нетривиальная. Ушла к папе. Так рано". Также артист процитировал слова Екатерины Дуровой о том, как она похожа с отцом, и какие качества она взяла от него.В конце своей публикации Станислав Садальский принес свои соболезнования бывшему супругу актрисы Сергею Насибову. Подписчики написали слова сочувствия и отметили, что Екатерина Дурова была величайшей актрисой театра и кино. Пост уже набрал большое количество лайков и комментариев с соболезнованиями.