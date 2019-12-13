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Российская РЛС «Контейнер» способна обнаружить самолеты НАТО в Азии и Европе

Недавно заступившая на боевое дежурство в ВКС России РЛС «Контейнер» позволит отечественным военным полностью контролировать все полеты боевых самолетов и других летательных аппаратов НАТО в небе над Азией и Европой. Об этом прессе рассказал глава радиотехнических войск Андрей Кобан.
Российская РЛС «Контейнер» способна обнаружить самолеты НАТО в Азии и Европе

Радар, установленный в Мордовии, как выяснилось, способен обнаружить воздушные объекты на удалении более 3000 километров. «Теперь мы имеем возможность полностью контролировать все перемещения самолетов над территориями Азии и Европы, акваториями Балтийского, Средиземного, Северного морей, над Персидским заливом», - приводит слова Кобана издание «Красная звезда». Кроме всего прочего, новая РЛС может отследить истребители и бомбардировщики, созданные с применением технологии Stealth, которая существенно снижает их радиолокационную заметность. Представитель ВКС, кроме всего прочего, отметил, что российские радиотехнические войска постепенно наращивают контроль в том числе за воздушным пространством над Заполярьем, где на боевом дежурстве уже стоят сразу несколько радаров.

С начала текущего года боевые расчеты войск сумели выявить и сопроводить свыше 1 900 000 воздушных объектов, в том числе около 5 тысяч военных самолетов.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:12

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