Российская РЛС «Контейнер» способна обнаружить самолеты НАТО в Азии и Европе





Радар, установленный в Мордовии, как выяснилось, способен обнаружить воздушные объекты на удалении более 3000 километров. «Теперь мы имеем возможность полностью контролировать все перемещения самолетов над территориями Азии и Европы, акваториями Балтийского, Средиземного, Северного морей, над Персидским заливом», - приводит слова Кобана издание «Красная звезда». Кроме всего прочего, новая РЛС может отследить истребители и бомбардировщики, созданные с применением технологии Stealth, которая существенно снижает их радиолокационную заметность. Представитель ВКС, кроме всего прочего, отметил, что российские радиотехнические войска постепенно наращивают контроль в том числе за воздушным пространством над Заполярьем, где на боевом дежурстве уже стоят сразу несколько радаров.С начала текущего года боевые расчеты войск сумели выявить и сопроводить свыше 1 900 000 воздушных объектов, в том числе около 5 тысяч военных самолетов.