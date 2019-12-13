Звезда "Дом-2" Алена Водонаева призналась, что следила за Маратом Сафиным
Алена Водонаева рассказала, что влюбилась в теннисиста. В одном из последних интервью известная модель отметила, что испытывает симпатию к Марату Сафину и даже пыталась обратить его внимание на себя. Ко всему девушка следила за ним.
Относительно недавно Алена Водонаева развелась со своим вторым супругом Алексеем Косинусом, который работал диджеем. Однако бывшая участница реалити призналась, что у нее есть некие чувства к теннисисту Марату Сафину.
Алена Водонаева рассказала, что в своей симпатии призналась одной из своих близких подруг, а та отметила, что знает, где живет Сафин. Она отметила, что его дом соседний.
Водонаева подчеркнула, что ежедневно ходила в ресторан, который был расположен прямо напротив дома теннисиста. Тогда она во время беседы с подругами одним глазом смотрела на то, кто входит и выходит из подъезда этого дома.
Девушка призналась, что однажды все-таки смогла набраться смелости и написала ему в личный аккаунт Instagram. По словам Алены, она просила его дать интервью, но он так и не ответил ей, в итоге уже через неделю Водонаева и думать о нем забыла.
Относительно недавно Алена Водонаева развелась со своим вторым супругом Алексеем Косинусом, который работал диджеем. Однако бывшая участница реалити призналась, что у нее есть некие чувства к теннисисту Марату Сафину.
Алена Водонаева рассказала, что в своей симпатии призналась одной из своих близких подруг, а та отметила, что знает, где живет Сафин. Она отметила, что его дом соседний.
Водонаева подчеркнула, что ежедневно ходила в ресторан, который был расположен прямо напротив дома теннисиста. Тогда она во время беседы с подругами одним глазом смотрела на то, кто входит и выходит из подъезда этого дома.
Девушка призналась, что однажды все-таки смогла набраться смелости и написала ему в личный аккаунт Instagram. По словам Алены, она просила его дать интервью, но он так и не ответил ей, в итоге уже через неделю Водонаева и думать о нем забыла.