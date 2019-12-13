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Ученые продемонстрировали «часы продолжительности жизни»

Ученые из Австралии продемонстрировали «часы продолжительности жизни». Они помогают спрогнозировать оценку максимального срока жизни любых позвоночных, как нынешних, так и умерших.

На протяжении жизни каждая клетка в организме изменяется, что связано с процессами метилирования ДНК. Метильные метки указывают на исключительность организма и его биологический возраст. Биолог Бенджамин Мейн и его исследователи сфокусировались на плотности точек метилирования – специальные области ДНК, названные CpG-сайтами. Специалисты сообщили, что их плотность в промоторах генов коррелирует с длительностью жизни.

Исследователи сделали анализ данных по 252 видах позвоночных. Специалисты хотели узнать длительность жизни и определенные промоторные последовательности. Искусственный интеллект положил начало работы с 30 тысяч областей ДНК и в результате ограничил до 42 количества основных маркеров.

Дальше эксперты разработали формулу, которая помогала сделать прогноз максимального срока жизни конкретного индивидуума. Такие «новые часы» оказывают помощь в оценке сроков жизни в мало изученных или исчезнувших видах. Например, наибольшая долгота жизни гренландского кита насчитывает 268 лет, что на 57 лет выше, нежели предполагали ранее. Жизнь голубя, который странствует, оценили в 28 лет, шимпанзе в 39,7 лет.

Специалисты поделились подсчетами и для рода Homo. Как выяснилось, срок жизни предков 38 лет, неандертальцев 37,8 лет. Такая методика не допускает оценки длительность жизни конкретных людей, так как работает только для целого вида. «Часы продолжительности жизни» помогут также изучить и дикую природу, разрабатывать эффективные стратегии для защиты видов.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 15:32

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