«Превратился в юношу»: Диана Гурцкая показала фото сына в костюме Гарри Поттера
Известная российская певица Диана Гурцкая опубликовала на своей страничке в Instagram фото своего юного сына Кости, которое было сделано еще в 2012 году. В то время мальчику было всего пять лет и он был очень похож на героя из серии популярных фентезийных фильмов о Гарри Поттере.
На представленном фото сын артистки не просто похож на известного сказочного персонажа, но еще и одет в соответствующий костюм волшебника с очками в грубой круглой оправе – почти копия знаменитого Гарри Поттера. «С тех пор прошло уже семь лет и Гарри Поттер превратился в настоящего юношу», - пишет под этой публикацией сама знаменитость. Стоит отметить, что в 2005 году Диана Гурцкая вышла замуж за известного российского адвоката, профессора кафедры права РУДН Петра Кучеренко. Всего через два года у пары родился сын Костя – сейчас мальчику уже 12 лет.
К слову, Гурцкая и ее супруг основали фонд помощи незрячим детям под названием «По зову сердца». За годы существования этой благотворительной организации она успела помочь не одной сотне детей.
На представленном фото сын артистки не просто похож на известного сказочного персонажа, но еще и одет в соответствующий костюм волшебника с очками в грубой круглой оправе – почти копия знаменитого Гарри Поттера. «С тех пор прошло уже семь лет и Гарри Поттер превратился в настоящего юношу», - пишет под этой публикацией сама знаменитость. Стоит отметить, что в 2005 году Диана Гурцкая вышла замуж за известного российского адвоката, профессора кафедры права РУДН Петра Кучеренко. Всего через два года у пары родился сын Костя – сейчас мальчику уже 12 лет.
К слову, Гурцкая и ее супруг основали фонд помощи незрячим детям под названием «По зову сердца». За годы существования этой благотворительной организации она успела помочь не одной сотне детей.