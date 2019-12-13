«Превратился в юношу»: Диана Гурцкая показала фото сына в костюме Гарри Поттера

На представленном фото сын артистки не просто похож на известного сказочного персонажа, но еще и одет в соответствующий костюм волшебника с очками в грубой круглой оправе – почти копия знаменитого Гарри Поттера. «С тех пор прошло уже семь лет и Гарри Поттер превратился в настоящего юношу», - пишет под этой публикацией сама знаменитость. Стоит отметить, что в 2005 году Диана Гурцкая вышла замуж за известного российского адвоката, профессора кафедры права РУДН Петра Кучеренко. Всего через два года у пары родился сын Костя – сейчас мальчику уже 12 лет.К слову, Гурцкая и ее супруг основали фонд помощи незрячим детям под названием «По зову сердца». За годы существования этой благотворительной организации она успела помочь не одной сотне детей.