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Ученые определили вес Млечного Пути

Астрофизикам удалось вычислить массу Млечного Пути. Сотрудники Имперского колледжа Лондона и ряда национальных лабораторий установили, что вес Галактики равняется совокупной массе 890 млрд Солнц или 296 квадриллионов Земель.

Для подсчета массы Млечного пути специалисты определили орбитальную скорость облаков газа и звезд. Она указала на гравитационную силу Галактики, с помощью которой удалось рассчитать ее вес. Ранее подобным способом рассчитывалась масса удаленных галактик, в этот раз его применили в рамках изучения характеристик Млечного Пути.

По словам ученых, основная масса (до 93%) Галактики приходится на темную материю, которую могут зафиксировать лишь сверхточные приборы. Весит она подобно 830 млрд Солнц. А масса видимого вещества: звезд, планет, астероидов и газопылевых облаков, равняется весу 60 млрд Солнц.

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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 21:02

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