Ученые определили вес Млечного Пути





Для подсчета массы Млечного пути специалисты определили орбитальную скорость облаков газа и звезд. Она указала на гравитационную силу Галактики, с помощью которой удалось рассчитать ее вес. Ранее подобным способом рассчитывалась масса удаленных галактик, в этот раз его применили в рамках изучения характеристик Млечного Пути.По словам ученых, основная масса (до 93%) Галактики приходится на темную материю, которую могут зафиксировать лишь сверхточные приборы. Весит она подобно 830 млрд Солнц. А масса видимого вещества: звезд, планет, астероидов и газопылевых облаков, равняется весу 60 млрд Солнц.