В России пообещали ответить на новые ракеты США





«Вероятнее всего, американцы даже не прекращали разработку запрещенных договором ракет. Иначе просто нельзя найти объяснение тому, что с начала августа этого года, когда Вашингтон объявил о выходе из ДРСМД, это стало уже вторым испытанием запрещенных документом ракет наземного базирования. Более того, полагаю, что американцы не торопятся раскрывать все свои карты», - предположил российский сенатор. В связи с этим Клинцевич также отметил, что Россия способна дать ответ на очередной вызов от Соединенных Штатов и непременно сделает это.«Некоторым союзникам Вашингтона, которые обвиняли Москву в том, что это именно она дала повод для разрыва договора, пора взять свои слова обратно и принести нашей стране публичные извинения», - добавил член верхней палаты российского парламента.