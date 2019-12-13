Дилеры анонсировали предновогодние скидки на авто





Суммарный объём скидки, в соответствии со словами Алексея Ермилова, члена дирекции «АвтоСпецЦентр», во многом зависит от типа сделки, продолжительности пребывания транспортного средства на складе, наличия поддержки производителя для конкретной модели. Помимо этого, достаточно важным остаётся вопрос способа оплаты: наличные средства, использование Trade-In, кредитного займа, их комбинации.В ДЦ «КлючАвто» максимум скидка на Mercedes-Benz S-Class вместе со сдачей «старого» транспорта по Trade-In может достигать 1 млн рублей. Для модели Range Rover объём уступки продавца может составлять 1,5 млн рублей. Для продуктов Toyota имеются спецусловия, позволяющие получить выгоду до 400 тысяч рублей в комплекте покупки по Trade-in с уменьшенной ставкой по займам.Торговые площадки «Авилон» предоставляют скидку на Volkswagen Touareg в размере до 1 млн рублей, а для Jaguar Land Rover выгода может достигать 15-20%. Автомобили Rolls-Royce предлагают с преимуществом в размере нескольких миллионов. Продукция Audi имеет множество акционных предложений для авто Q-серии. Существуют предновогодние предложения в автосалонах «Бизнес Кар». Среди продукции Toyota со скидками можно приобрести RAV4 прошлой генерации и Land Cruiser Prado, оснащённый силовым агрегатом на бензиновом топливе.