Ученые: Один бокал вина в день повышает вероятность рака





Исследователи установили, что не бывает безвредных напитков, в которых содержится спирт. Эксперимент, в котором участвовали больше чем 120 000 граждан Японии, показал, что ежедневное употребление алкогольных напитков даже в маленьких дозах повышает риск развития онкологических заболеваний. Ученые привели пример, что выпитый спиртной напиток в день на протяжении 10 лет увеличивает вероятность раковых опухолей на 5%.Ученые установили почти линейную связанность алкоголя и рака. Следствием систематического применения напитков, содержащих спирт, становилась вероятность рака гортани, полости рта, а у женщин дополнительно ещё и груди.