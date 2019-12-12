Альбина Джанабаева покорила поклонников стильным ретро-образом
Певица Альбина Джанабаева удивила поклонников стильным ретро-образом. Звезда похвасталась новой прической на своей странице в сети Instagram.
Альбина Джанабаева прибыла на предновогоднюю вечеринку дизайнера Анастасии Задориной в ретро-образе, выбрав свободные брюки насыщенного синего цвета, белоснежную рубашку, дополнив имидж алой помадой. Поклонники были удивлены выбором прически, поскольку звезда выбрала собранные волны в стиле “холодная волна”, которая придала ей свежести и уверенности. Артистка призналась, что после сложного рабочего дня она попала в настоящую рождественскую сказку на этом мероприятии, отметив, что ей не хватает снега и красоты.
В новом посте Альбина Джанабаева продемонстрировала процесс создания прически, отметив, что влюбилась в свои локоны окончательно и бесповоротно. Звезда поблагодарила стилистов за удачный эксперимент.
Альбина Джанабаева прибыла на предновогоднюю вечеринку дизайнера Анастасии Задориной в ретро-образе, выбрав свободные брюки насыщенного синего цвета, белоснежную рубашку, дополнив имидж алой помадой. Поклонники были удивлены выбором прически, поскольку звезда выбрала собранные волны в стиле “холодная волна”, которая придала ей свежести и уверенности. Артистка призналась, что после сложного рабочего дня она попала в настоящую рождественскую сказку на этом мероприятии, отметив, что ей не хватает снега и красоты.
В новом посте Альбина Джанабаева продемонстрировала процесс создания прически, отметив, что влюбилась в свои локоны окончательно и бесповоротно. Звезда поблагодарила стилистов за удачный эксперимент.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:19