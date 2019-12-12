«Спасибо деду за победу, спасибо маме за меня»: Сергей Светлаков оригинально поздравил себя с днем рождения
Известный юморист Сергей Светлаков на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фотографию бирки из роддома. «Спасибо деду за победу, спасибо маме за меня», - оригинально подписал пост юморист, поздравив себя с днем рождения.
Фотографией бирки из роддома Сергей Светлаков удивил всех своих поклонников. Некоторые из них предположили рождение у юмориста еще одного ребенка и уже начали поздравлять его с этим. Однако внимательные фолловеры заметили на бирке дату - 1973 год, и поняли, что так неординарно юморист поздравляет себя с днем рождения. Сергею Светлакову исполнилось 46 лет. Все эти годы его мама бережно хранила бирку из роддома, где он родился, и он ей очень благодарен. «Спасибо маме за меня», - подчеркнул знаменитый сын.
Подписчики юмориста оценили его остроумие и оставили под постом много трогательных поздравлений с пожеланиями успехов в будущем. Свой лучший подарок на день рождения Светлаков получил в 2008 году. Именно 12 декабря родилась его дочка Настя, которая очень похожа на своего звездного отца.
Фотографией бирки из роддома Сергей Светлаков удивил всех своих поклонников. Некоторые из них предположили рождение у юмориста еще одного ребенка и уже начали поздравлять его с этим. Однако внимательные фолловеры заметили на бирке дату - 1973 год, и поняли, что так неординарно юморист поздравляет себя с днем рождения. Сергею Светлакову исполнилось 46 лет. Все эти годы его мама бережно хранила бирку из роддома, где он родился, и он ей очень благодарен. «Спасибо маме за меня», - подчеркнул знаменитый сын.
Подписчики юмориста оценили его остроумие и оставили под постом много трогательных поздравлений с пожеланиями успехов в будущем. Свой лучший подарок на день рождения Светлаков получил в 2008 году. Именно 12 декабря родилась его дочка Настя, которая очень похожа на своего звездного отца.