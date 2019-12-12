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«Спасибо деду за победу, спасибо маме за меня»: Сергей Светлаков оригинально поздравил себя с днем рождения

Известный юморист Сергей Светлаков на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фотографию бирки из роддома. «Спасибо деду за победу, спасибо маме за меня», - оригинально подписал пост юморист, поздравив себя с днем рождения.
«Спасибо деду за победу, спасибо маме за меня»: Сергей Светлаков оригинально поздравил себя с днем рождения

Фотографией бирки из роддома Сергей Светлаков удивил всех своих поклонников. Некоторые из них предположили рождение у юмориста еще одного ребенка и уже начали поздравлять его с этим. Однако внимательные фолловеры заметили на бирке дату - 1973 год, и поняли, что так неординарно юморист поздравляет себя с днем рождения. Сергею Светлакову исполнилось 46 лет. Все эти годы его мама бережно хранила бирку из роддома, где он родился, и он ей очень благодарен. «Спасибо маме за меня», - подчеркнул знаменитый сын.

Подписчики юмориста оценили его остроумие и оставили под постом много трогательных поздравлений с пожеланиями успехов в будущем. Свой лучший подарок на день рождения Светлаков получил в 2008 году. Именно 12 декабря родилась его дочка Настя, которая очень похожа на своего звездного отца.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 17:50

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