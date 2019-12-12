«Грудь третьего размера и большие губы»: Гарику Харламову ищут эффектную любовницу для нового проекта





Гарик Харламов согласился участвовать в необычном проекте. Артист сыграет главную роль в сериале «Зона комфорта», который выйдет не на телевидении, а в YouTube. Знаменитости достанется роль Ярослава, бизнесмена, имеющего свою собственную организацию. Сейчас для юмориста ищут партнершу. Она будет играть роль эффектной любовницы для руководителя фирмы.Агентство отмечает, что требования к партнерше Гарика Харламова будут очень серьезными. Она должна быть блондинкой в возрасте от 27 до 30 лет. В списке других требований значатся большие губы и грудь от третьего размера. Кандидатка должна быть красивой, яркой и запоминающейся. По сюжету она работает в фирме Ярослава юристом, однако при этом у нее не будет никаких знаний юриспруденции. Также отмечается, что потенциальный кандидат не обязательно должен иметь актерский опыт.Другие подробности сериала «Зона комфорта» с Гариком Харламовым в главной роли пока неизвестны. Считается, что съемки проекта начнутся уже в начале 2020-го. Это значит, что премьеру можно ожидать ближе к концу следующего года.