Эксперты сообщили, что стоимость iPhone 12 останется прежней





Компания Apple собирается в 2020 году выпустить 4 новых iPhone, которые будут поддерживать сотовые сети пятого поколения. Безусловно, цена гаджетов должна возрасти, но аналитик Мин Чи-Куо заявляет, что стоимость смартфонов не поднимется. Невзирая на увеличение цены, компания может уменьшить расходы благодаря усовершенствованию заводов и улучшению логистики.Напомним, что Apple видоизменила свою политику, теперь с 2021 года бренд будет производить новые гаджеты 2 раза в год по 4 модели, что поможет компании конкурировать с другими фирмами. Этот эксперимент произойдет уже в 2020 году.