Бывшая возлюбленная Глеба Жемчугова Надежда Ермакова против его возвращения в «Дом-2»





Известно, что экс-участник телестройки Глеб Жемчугов остался без работы. Ко всему мужчина вновь взялся за старое и начал чрезмерно много употреблять алкоголя. Ранее в Сети даже появлялось видео, где Глеб просто на просто в бессознательном состоянии лежал посреди улицы.На данный момент Глеб Жемчугов проходит курс лечения в Крыму. Однако его друг Тимур Гарафутдинов утверждает, что его просто необходимо отправить на реабилитацию в «Дом-2». Большинство зрителей тут же отметили, что, скорее всего, Тимур хочет сначала Глеба вернуть, а вслед за ним и сам прийти жить на все готовое.Однако во всей этой истории камнем преткновения стала бывшая девушка Жемчугова - Ермакова. Она, как выяснилось, видеть своего бывшего парня в стенах «Дом-2» никак не хочет.