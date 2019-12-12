Эксперты сообщили, сколько россиян имеют склонность к избыточному весу





Специалисты заявили, что 50% россиян склонны к лишнему весу, которые уже зафиксировали у 46,9% мужчин и у 34,7% женщин. Чтобы дать оценку предрасположенности к ожирению, они применяли инструментальную оценку – измеряли рост, вес и составляли антропометрическую характеристику с суточным рационом и расчетом калорий.Общая энергетическая ценность рациона за сутки составила 3031 килокалорий у мужчин 2225,5 килокалорий у женщин в 2018 году. Во время исследований были опрошены около 100 тыс. человек разного возраста. Они сообщали о своем образе жизни, питании, состоянии здоровья.