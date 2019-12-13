Психологи назвали 5 стадий, через которые проходит человек с хронической болью





Первой стадией является поиск причины боли, установление диагноза и лечение. Ее длительность зависит от множества факторов и может быть от одного дня до нескольких лет. В этот период человек сталкивается со стрессами, физическим и умственным истощением. Вторая стадия называется этапом отрицания. Человек сопротивляется своей боли, не признает ее реальности. По мнению Тони Бернхарда, эти внутренние противоречия наносят организму умственный и эмоциональный ущерб. Следующая стадия характеризуется страхом и беспокойством. Наступает тогда, когда у больного закончились силы, чтоб противостоять происходящему, и начинаются мысли и вопросы о будущем, о возможности работы в дальнейшем, и об источниках финансирования лечения. Особенно это касается онкобольных людей.Четвертый этап подразумевает грусть в связи с произошедшей болезнью. При этом эмоционально человек исцеляется. Пятая стадия характеризуется мыслями о продолжении жизни в удовольствии. Больной надеется, что он сможет излечиться, и ищет новые способы для улучшения уровня своей жизни.