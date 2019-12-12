Ученые: Подвергающиеся радиации шмели потребляют больше нектара
На ежегодном собрании Британского экологического общества ученые представили результаты нового исследования поведения шмелей в условиях, аналогичных зоне Чернобыльской АЭС. Оказалось, что насекомые потребляют заметно больше нектара.
Для проведения эксперимента группа ученых, которую возглавила Джессика Барроуз, имитировала уровни облучения на Чернобыльской АЭС в лаборатории. Ранее эксперты определили, что шмели чувствительны к радиации, но недавно выяснилось, что увеличение потребления нектара для отдельного насекомого может иметь важные экологические последствия. Предположительно, пчелам приходится тратить больше времени на индивидуальные потребности. В результате исследования выяснилось, что рост колоний шмелей может быть нарушен, если для развивающегося выводка будет доступно меньше ресурсов. Есть риск уменьшения численности пчел в экосистеме, что ведет за собой проблемы с опылением сельскохозяйственных культур.
Ученые пришли к выводу, что для определения доз радиации, которые могут повлиять на экологию в дальнейшем, необходимы новые исследования в Чернобыльской зоне отчуждения. В частности, эксперты намерены провести исследования с использований цветков разных видов растений. До сих пор ландшафт этой территории обеспечивает низкие дозы радиации для местных организмов.
Для проведения эксперимента группа ученых, которую возглавила Джессика Барроуз, имитировала уровни облучения на Чернобыльской АЭС в лаборатории. Ранее эксперты определили, что шмели чувствительны к радиации, но недавно выяснилось, что увеличение потребления нектара для отдельного насекомого может иметь важные экологические последствия. Предположительно, пчелам приходится тратить больше времени на индивидуальные потребности. В результате исследования выяснилось, что рост колоний шмелей может быть нарушен, если для развивающегося выводка будет доступно меньше ресурсов. Есть риск уменьшения численности пчел в экосистеме, что ведет за собой проблемы с опылением сельскохозяйственных культур.
Ученые пришли к выводу, что для определения доз радиации, которые могут повлиять на экологию в дальнейшем, необходимы новые исследования в Чернобыльской зоне отчуждения. В частности, эксперты намерены провести исследования с использований цветков разных видов растений. До сих пор ландшафт этой территории обеспечивает низкие дозы радиации для местных организмов.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:33