Ученые: Подвергающиеся радиации шмели потребляют больше нектара





Для проведения эксперимента группа ученых, которую возглавила Джессика Барроуз, имитировала уровни облучения на Чернобыльской АЭС в лаборатории. Ранее эксперты определили, что шмели чувствительны к радиации, но недавно выяснилось, что увеличение потребления нектара для отдельного насекомого может иметь важные экологические последствия. Предположительно, пчелам приходится тратить больше времени на индивидуальные потребности. В результате исследования выяснилось, что рост колоний шмелей может быть нарушен, если для развивающегося выводка будет доступно меньше ресурсов. Есть риск уменьшения численности пчел в экосистеме, что ведет за собой проблемы с опылением сельскохозяйственных культур.Ученые пришли к выводу, что для определения доз радиации, которые могут повлиять на экологию в дальнейшем, необходимы новые исследования в Чернобыльской зоне отчуждения. В частности, эксперты намерены провести исследования с использований цветков разных видов растений. До сих пор ландшафт этой территории обеспечивает низкие дозы радиации для местных организмов.