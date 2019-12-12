Участник проекта "Дом-2" Захар Саленко решил расстаться с Яной Шафеевой





Тем не менее, отношения между Захаром Саленко и Яной Шафеевой оказались не такими идеальными, как кажется со стороны. Звезда реалити-шоу еще в Периметре флиртовала с Сергеем Захарьяшем, за что подвергалась критике со стороны коллег и поклонников. Избранник защитил брюнетку, отметив, что он доверяет возлюбленной и знает, что она ему не изменит.Подобная ситуация повторилась и на Сейшельских островах, Яна Шафеева стала общаться и флиртовать с боксером Владом Ивановым, который, нужно отметить, пользуется большим успехом у девушек. Подобное поведение не понравилось Захару Саленко, видимо, он ревнует избранницу, из-за чего даже стал наблюдать за ней на камерах, которые установлены по всему Периметру, где живут звезды реалити-шоу.В итоге исход оказался не таким, как ожидали молодые люди. Захар Саленко устроил Яне Шафеевой скандал и заявил, что готов расстаться с девушкой. Репутация участника проекта "Дом-2" и так пострадала после его измены с Настей Котковой, а провокации со стороны избранницы станут поводом для новых слухов и обсуждения возможной измены брюнетки из мести. Своими действиями Захар Саленко показал, что хоть и решился начать все сначала с Яной Шафеевой, теперь он явно избраннице не доверяет.