Названы три распространенные ошибки при использовании кондиционера в автомобиле





Чтобы не приводить автомобильный кондиционер в непригодность эксперты советуют заранее позаботиться о его состоянии. Для этого достаточно избегать трех распространенных ошибок, например, отказываться от проведения ежегодной процедуры технического обслуживания. Эксперты напоминают, что это лучше делать на специализированных СТО. Дело в том, что кондиционер нуждается в пополнении количества фреона, недостаток которого отразится на эффективности работы. Многие водители не делают профилактику по использованию кондиционера летом, что может привести к коррозии, а также пересыханию шлангов и уплотнителей. Включать кондиционер впервые в зимнее время года необходимо в помещении.Каждая система кондиционирования требует определенного качества обслуживания. Преимущество официальных СТО состоит в наличии специального оборудования. Проведение ТО вне специализированного места может привести к допуску массы нарушений.