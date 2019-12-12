В России нашли способ снизить стоимость отечественных автомобилей на 10%





Изначально с такой инициативой выступили представители «Группа ГАЗ», а затем идею поддержали в корпорации «АвтоВАЗ». По словам российских производителей, иностранные бренды начинают захватывать доминирующее положение на местном рынке, а отечественные компании теряют свои текущие позиции. Чтобы решить эту проблему, предлагается снизить стоимость производства авто на 10-15%, а итоговую цену – на 10%. Все это приведет к повышению спроса на данную продукцию как в России, так и за рубежом.Для достижений этой цели предлагается внести план локализации выпуска автомобильных комплектующих в российские национальные проекты. Сейчас на территории РФ практически не собирают детали и компоненты, обеспечивающие само движение автомобиля: системы питания моторов, рулевое управление, программные компоненты и многое другое.В случае успешной локализации производства данных комплектующих цена российский автомобилей снизится на указанные 10%. Представители автомобильной промышленности готовы презентовать данную идею перед правительством и профильными министерствами, отвечающими за национальные проекты.