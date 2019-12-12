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Суперкар Factory Five F9R получит 9,5-литровый 750-сильный двигатель V12

Компания Factory Five Racing готовит к выходу свой новый суперкар. Он получит название Factory Five F9R и будет иметь 9,5-литровый 750-сильный двигатель V12, корпус из углеродного волокна и агрессивный внешний вид.
Суперкар Factory Five F9R получит 9,5-литровый 750-сильный двигатель V12

Сейчас производитель Factory Five Racing готовится к начале тестов данного суперкара, однако его технические характеристики уже известны. 9,5-литровый двигатель V12 будет генерировать 750 лошадиных сил и 949 Нм крутящего момента. Авто получит современную гоночную подвеску, которая должна похвастаться отличной управляемостью даже на самых высоких скоростях. Примечательно, что мотор у этой модели расположили спереди, а это очень нехарактерно для такого автомобиля.

Внешний вид суперкара Factory Five F9R говорит сам за себя. Его легкий корпус выполнен из углеродного волокна и имеет спортивный стиль. Стоит выделить массивный задний спойлер, большой передний сплиетер и заметный задний диффузор. Также сразу в глаза бросаются сразу четыре выхлопные трубы, расположенные рядом друг с другом. Кроме того, стоит выделить жалюзи на заднем стекле, хотя сейчас подобный стиль уже давно не используется.

Итоговая масса супрекара Factory Five F9R не должна превышать 1088 кг. Также производитель отметил, что данный автомобиль может комплектоваться более слабыми двигателями, платформа для этого подходит. Тесты модели пройдут в течение 2020 года, а начало серийного выпуска намечено на начало 2021-го.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:37

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