Звезда "Дом-2" Татьяна Строкова спровоцировала драку на проекте
Звезда скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Татьяна Строкова оказалась провокатором драки на телестройке. Девушка неоднократно становилась виновницей разборок между Даниилом Сахновым и другими участниками шоу. На этот раз ее молодой человек подрался с Сергеем Захарьяшем.
Почему именно произошел конфликт между двумя молодыми людьми доподлинно неизвестно. Скорее всего, все потому что Даниил Сахнова посчитал фразу, которую сказал Сергей Захарьяш в адрес его любимой девушки Татьяны Строковой не совсем приемлемой. В итоге началась очередная потасовка. Изначально Сахнов просил, чтобы Захарьяш извинился, но соответственно он этого делать не стал, и тогда началось рукоприкладство. Но вот достать Сергея Захарьяша было не очень просто, так как другие участники держали Даниила Сахнова и пытались его угомонить. В итоге Даниил запустил Сергею прямо в голову кружку, после этого не смог сдержаться и Сергей и скорее всего, началась драка.
Стоит отметить, что ранее из-за Татьяны Строковой Даниил Сахнов часто вступал в конфликты с Захаром Саленко.
Почему именно произошел конфликт между двумя молодыми людьми доподлинно неизвестно. Скорее всего, все потому что Даниил Сахнова посчитал фразу, которую сказал Сергей Захарьяш в адрес его любимой девушки Татьяны Строковой не совсем приемлемой. В итоге началась очередная потасовка. Изначально Сахнов просил, чтобы Захарьяш извинился, но соответственно он этого делать не стал, и тогда началось рукоприкладство. Но вот достать Сергея Захарьяша было не очень просто, так как другие участники держали Даниила Сахнова и пытались его угомонить. В итоге Даниил запустил Сергею прямо в голову кружку, после этого не смог сдержаться и Сергей и скорее всего, началась драка.
Стоит отметить, что ранее из-за Татьяны Строковой Даниил Сахнов часто вступал в конфликты с Захаром Саленко.